Coronavirus, Raquel Murillo de “La casa di carta” è guarita e accusa: “Ci hanno mentito, hanno nascosto la situazione reale” (Di sabato 18 aprile 2020) “Ho passato un brutto periodo e il mio compagno ha trascorso 8 giorni in ospedale. Non è solo un’influenza, dà sintomi molto rari, ti fa sentire cose strane”. Esordisce così in un’intervista radiofonica a Radio Ciudad Itziar Ituño, la Raquel Murillo della serie Netflix “La casa di carta“, annunciando di essere finalmente guarita – dopo un mese – dal Coronavirus. L’attrice ha contratto il Covid assieme al compagno ma se per lei si è trattato solo di un po’ di tosse “banale” e febbre, con la perdita totale dell’olfatto e del gusto, lui invece è stato ricoverato 8 giorni in ospedale. “A livello personale mi ha cambiato molto – ha raccontato Itziar Ituño – . Questo virus ti costringe a rallentare, ad ascoltare molto il tuo corpo, ad osservarti, a ... Leggi su ilfattoquotidiano Raquel Murillo de "La casa di carta" ha sconfitto il coronavirus -

Coronavirus - come sta Raquel de La Casa di Carta?

Raquel de La Casa di Carta positiva al Coronavirus - Itziar Ituño in quarantena : “Sto bene” (Di sabato 18 aprile 2020) “Ho passato un brutto periodo e il mio compagno ha trascorso 8 giorni in ospedale. Non è solo un’influenza, dà sintomi molto rari, ti fa sentire cose strane”. Esordisce così in un’intervista radiofonica a Radio Ciudad Itziar Ituño, ladella serie Netflix “Ladi carta“, annunciando di essere finalmente– dopo un mese – dal. L’attrice ha contratto il Covid assieme al compagno ma se per lei si è trattato solo di un po’ di tosse “banale” e febbre, con la perdita totale dell’olfatto e del gusto, lui invece è stato ricoverato 8 giorni in ospedale. “A livello personale mi ha cambiato molto – ha raccontato Itziar Ituño – . Questo virus ti costringe a rallentare, ad ascoltare molto il tuo corpo, ad osservarti, a ...

zazoomblog : Raquel Murillo de La casa di carta ha sconfitto il coronavirus - - #Raquel #Murillo #carta #sconfitto - sancho_raquel : RT @santegidionews: Cantare #Alleluia nel giorno della Resurrezione al tempo del #coronavirus/2. In Indonesia il canto unisce isole lontane… - sancho_raquel : RT @bolognatoday: Pasqua e quarantena, l'omelia via streaming di Zuppi: 'La sofferenza può unirci e farci grandi' - blogtivvu : ?Itziar Ituno, famosissima e amata Lisbona (Raquel) de La Casa Di Carta ha preso il Coronavirus: come sta adesso? I… -