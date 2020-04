Coronavirus Puglia | ottime notizie aumenta il numero dei guariti

Leggi su baritalianews

(Di sabato 18 aprile 2020) Il bollettino diramato oggi, 18 aprile segnala che inci sono 82 nuove persone risultate positive al tampone. Maildelle persone che riescono a guarire, 37 più di ieri per arrivare a 401 in tutto. In, dicevamo sono 82 i nuovi positivi e di questi 25 nella provincia di Bari. Numeri contenuti che si vanno a sommare a quelli stimati da inizio pandemia e che in tutto arrivano a 2.694.