Coronavirus: Prefettura Milano, 21.296 controlli, 596 sanzioni e 16 denunce (Di sabato 18 aprile 2020) Milano, 18 apr. (Adnkronos) - Sono 16.928 le persone controllate dalle forze dell'ordine ieri, venerdì 17 aprile, per verificare il rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Lo rende noto la Prefettura di Milano. In particolare risultano sanzionate 596 persone ex articolo 4 e quattro invece per violazione dell'ex articolo 260. Sul fronte degli esercizi commerciali ne sono stati controllati 4.368, 12 i titolari denunciati. Leggi su liberoquotidiano Firenze - coronavirus : prosecuzione attività imprese - domande online sul sito della prefettura

Coronavirus : Prefettura Milano - 17mila persone controllate - 592 sanzionati

Firenze coronavirus : piano straordinario di controlli per Pasqua varato dalla prefettura (Di sabato 18 aprile 2020), 18 apr. (Adnkronos) - Sono 16.928 le persone controllate dalle forze dell'ordine ieri, venerdì 17 aprile, per verificare il rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Lo rende noto ladi. In particolare risultano sanzionate 596 persone ex articolo 4 e quattro invece per violazione dell'ex articolo 260. Sul fronte degli esercizi commerciali ne sono stati controllati 4.368, 12 i titolari denunciati.

Noovyis : (Coronavirus: Prefettura Milano, 21.296 controlli, 596 sanzioni e 16 denunce) Playhitmusic - - TViweb : Post Edited: CORONAVIRUS VENETO – Calano positivi, terapie intensive, ricoveri. 33 morti e 459 guariti in 24 ore - alessandro_rota : RT @Viminale: #Roma: legalità e #sicurezza in primo piano. La #prefettura rafforza la prevenzione contro il rischio infiltrazioni criminal… - news24_city : Coronavirus: ripresa attività produttive, ecco i tavoli permanenti in Prefettura - news24_city : Coronavirus: ripresa attività produttive, ecco i tavoli permanenti in Prefettura -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Prefettura Coronavirus, la Prefettura: «Pronti ad aumentare i controlli» TrevisoToday In Italia è record di guariti, ricoveri in forte calo

Sale a 172.434 il totale degli italiani colpiti da coronavirus, un aumento di 3.493 unità su ieri ... Falconi che ha preannunciato ricorso spiegando che segnalera' l'episodio anche ai questori di ...

Coronavirus, controlli della polizia sulla statale 16: check point a Torre a Mare

Nell'ambito delle misure adottate per contrastare l'emergenza Coronavirus, nella giornata di ieri gli agenti del Compartimento Polizia Stradale Puglia, insieme ai poliziotti della Questura di Bari e ...

Sale a 172.434 il totale degli italiani colpiti da coronavirus, un aumento di 3.493 unità su ieri ... Falconi che ha preannunciato ricorso spiegando che segnalera' l'episodio anche ai questori di ...Nell'ambito delle misure adottate per contrastare l'emergenza Coronavirus, nella giornata di ieri gli agenti del Compartimento Polizia Stradale Puglia, insieme ai poliziotti della Questura di Bari e ...