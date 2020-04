Coronavirus Piemonte, ultime notizie: morti, contagiati al 17 aprile (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus Piemonte, ultime notizie: morti, contagiati al 17 aprile Finalmente sul fronte Coronavirus si ha una buona notizia: i nuovi malati sono solo 355. Questo è il dato più basso mai registrato, dal 2 marzo. Lo ha annunciato come sempre Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile, nella sua consueta conferenza stampa delle 18:00 tenutasi ieri sera. Altro record che si registra, è poi quello dei guariti in una sola giornata: sono ben 2.563 (complessivamente 42.727). Per quanto riguarda i decessi, la situazione si mantiene in linea con i dati di ieri, e più in generale di questa settimana: sono quest’oggi 575 (per un totale di 22.475). Altro record da segnalare è poi quello del numero di tamponi effettuati in un solo giorno, ben 65.705. Calano ancora i numeri dei ricoveri: sono 25.786 quelli ordinari, mentre la terapia intensiva ne ... Leggi su termometropolitico LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. 318 nuovi contagi in Veneto - in Piemonte finita l’emergenza nelle terapie intensive

