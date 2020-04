Coronavirus Perù, bambino prega Dio in strada: la foto simbolo di speranza fa il giro del mondo (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus. Accanto alla foto dell’infermiera con la testa appoggiata alla scrivania alla fine di un turno massacrante, allo scatto dei camion militari in colonna per portar via decine di feretri da Bergamo, aggiungiamo un’altra immagine di una potenza incredibile. Si tratta del ritratto di un bambino in ginocchio in una strada desolata del Perù intento a rivolgere una preghiera a Dio. Il piccolo di notte implora l’Onnipotente affinché faccia cessare la pandemia, che da mesi attanaglia il mondo. A realizzare la fotografia commovente Claudia Alejandra Mora Abanto che ha anche raccontato l’origine dello scatto in un post su Facebook diventato virale. Coronavirus Perù, bambino prega Dio in strada: la foto simbolo di speranza fa il giro del mondo «Via Junín, Guadalupe, Libertà, Perù. Lunedì 13 ... Leggi su urbanpost LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Materiale per Rsa di Perugia dal Papa

