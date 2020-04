Coronavirus: Pd, 'Regione dica perché pazienti trasferiti in fiera Milano' (Di sabato 18 aprile 2020) Milano, 18 apr. (Adnkronos) - "Ci giungono diverse segnalazioni di richieste di spostamento di pazienti nella struttura di fiera Milano da ospedali che non sarebbero in una situazione di saturazione dei posti disponibili. È una direttiva che arriva da Regione Lombardia? Qual è l'obiettivo di questa operazione? C'è una strategia epidemiologica o l'obiettivo è solo quello di giustificare una struttura che rischia di rimanere inutilizzata?". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul. "La gestione del reparto in fiera Milano non rischia di mettere in difficoltà il Policlinico che ha necessità di riprendere al più presto la sua attività ordinaria e di concedere al proprio personale adeguati turni di riposo al termine della fase emergenziale di Covid-19? Sono domande che giriamo a Regione Lombardia, nella speranza che ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - gli ispettori del ministero sul Trivulzio : “Inerzia dei vertici”. L’accusa alla Regione Lombardia : “Sulle Rsa si è mossa tardi”

Coronavirus - il report della Regione Il 19% dei morti non aveva patologie

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regione Coronavirus, i casi regione per regione Adnkronos CORONAVIRUS: FEBBO, ''OK A FONDI PER AZIENDE A 'CICLO CONTINUO'''

con l'approvazione della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, concretizza ...

Coronavirus, Confagricoltura Bari-Bat: “Soddisfazione per lo stanziamento di un milione da parte della Regione per le aziende zootecniche”

BARI - Soddisfazione viene espressa dal presidente di Confagricoltura Bari-Bat, Michele Lacenere, in merito alla decisione della Regione Puglia di stanziare un milione di euro per offrire un sostegno ...

