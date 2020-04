Coronavirus | P De Luca | Emendamento per sbloccare Fondi FSC per Regioni

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Come è ben noto, l’epidemia del Covid-19 sta determinando gravi conseguenze anche sul fronte economico e sociale. Queste conseguenze sono ancor più gravi nelledel Sud, per le pregresse criticità del tessuto economico, con specifico riferimento agli alti tassi di disoccupazione ed alle estese fasce di povertà. Sono urgenti misure volte a fronteggiare il fabbisogno di strutture e apparecchiature sanitarie, bisogni primari delle popolazioni colpite, insieme alla definizione di programmi per il rilancio degli investimenti in favore della ripresa per la cosiddetta fase due”. Lo sottolinea il deputato Piero De, capogruppo del Partito Democratico in commissione Politiche europee. “Il presenteal DL Cura Italia – spiega il deputato dem – muove dalla ...

alexbarbera : Ero un sostenitore convinto dell’autonomia delle Regioni. Poi sono arrivati Fontana, De Luca e il coronavirus. Ridatemi lo Stato centralista - fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca: “Accelerano riaperture? Vieteremo ingressi dal Nord. Riaffrontare emergenza rientri è da irre… - SkyTG24 : Coronavirus, De Luca: “Pronti a chiudere i confini della Campania” - ZerounoTv : Coronavirus, la sindaca di Riccione: “De Luca chiude? Allora venite in Romagna” - SSaponelli : RT @StefanoMaffiol7: Lombardia e Veneto possono fare a meno della Campania... se per voi è lo stesso va bene così Coronavirus, De Luca: '… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Luca

E questo è il momento del dolore per i nostri morti, del sostegno morale a chi è in prima linea nella lotta al coronavirus ... passando per Frankie hi-nrg, Luca Barbarossa, Giorgia, Anna ...Un team di ricercatori Il team che ha firmato il rapporto preliminare intitolato «Previsione del fabbisogno di posti in terapia intensiva in Italia in relazione all’epidemia di Covid-19» è composto da ...