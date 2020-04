Coronavirus, Oxfam: “Bene moratoria sul debito Paesi poveri, ma serve cancellazione” (Di sabato 18 aprile 2020) Un primo passo positivo che aiuterà i Paesi poveri a liberare miliardi per affrontare la pandemia. Ma c’è bisogno di fare di più. Oxfam ha così commentato la decisione del G20 che in settimana ha decretato la sospensione temporanea dei pagamenti del debito da parte dei Paesi poveri. Secondo le stime dell’Onu, questi ultimi avranno bisogno di 1.000 miliardi di dollari di sospensione o cancellazione del debito per “navigare la tempesta”. Quindi anche se quella del G20 è “una mossa importante, serve molto di più”, mette in evidenza Oxfam, che chiede ai grendi del mondo “cancellare i debiti del 2020 di tutti i Paesi colpiti da questo tsunami economico, e tutti i creditori dovrebbero seguire” l’azione. La delibera del del G20 finanziario del 15 aprile, secondo un comunicato diffuso al termine dei ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Oxfam : “Più aiuti - a rischio la vita di 40 milioni di persone”

Un primo passo positivo che aiuterà i Paesi poveri a liberare miliardi per affrontare la pandemia. Ma c’è bisogno di fare di più. Oxfam ha così commentato la decisione del G20 che in settimana ha ...

Per misurare l’impatto della recessione causata dal congelamento dell’economia per l’emergenza Covid-19 i ricercatori si sono basati sulle soglie di povertà ... Per chi osserva le disuguglianze come ...

