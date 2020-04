Coronavirus: ordinanze statali, regionali, sindacali e riparto delle competenze (Di sabato 18 aprile 2020) Avv. Antonio Sette – Come già anticipato (leggi Decreto Lockdown Italia: misure di contenimento e inasprimento delle sanzioni), uno degli obiettivi del D.L. n. 19/2020 era quello di fissare in maniera certa il riparto di competenza nell'adozione dei provvedimenti di natura amministrativa (DPCM, ordinanze ministeriali, DPGR, ordinanze sindacali) "pro futuro" (art. 2, comma 1) ovvero in situazioni di urgenza (art. 3, comma 1), soprattutto allo scopo di mettere un argine alla frenetica ed ipertrofica produzione di ordinanze adottate dai Presidenti delle Regioni e financo da parte dei Sindaci, il più delle volte destinata a disciplinare fenomeni non necessariamente legati a specifiche situazioni emergenziali del territorio regionale (o comunale) di riferimento. La deroga al riparto delle compe... Leggi su studiocataldi Coronavirus Italia - la babele delle ordinanze : distanze di sicurezza - guanti e spiagge

DECRETO CORONAVIRUS - COSA RIAPRE OGGI 14 APRILE/ Librerie e negozi : caos ordinanze

Coronavirus in Veneto - sì a jogging libero e barbecue in famiglia. Ma l'Italia è un caos di ordinanze (Di sabato 18 aprile 2020) Avv. Antonio Sette – Come già anticipato (leggi Decreto Lockdown Italia: misure di contenimento e inasprimentosanzioni), uno degli obiettivi del D.L. n. 19/2020 era quello di fissare in maniera certa ildi competenza nell'adozione dei provvedimenti di natura amministrativa (DPCM,ministeriali, DPGR,) "pro futuro" (art. 2, comma 1) ovvero in situazioni di urgenza (art. 3, comma 1), soprattutto allo scopo di mettere un argine alla frenetica ed ipertrofica produzione diadottate dai PresidentiRegioni e financo da parte dei Sindaci, il piùvolte destinata a disciplinare fenomeni non necessariamente legati a specifiche situazioni emergenziali del territorio regionale (o comunale) di riferimento. La deroga alcompe...

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato l’ordinanza n.32. Prorogate le precedenti ordinanze, allineate alle indicazioni nazionali… - regionepiemonte : Proroga al 3 maggio delle misure #COVID19: disponibile sul sito ufficiale il Decreto del Presidente della Regione P… - MGAlbanesi : #Fontana non si assume la responsabilità: ma ciò è esattamente il compito del politico. Se decidono i tecnici, lui… - tuttoggi : #cronaca - Cosa succede in Umbria Attraverso apposite ordinanze, in data odierna, il Sindaco ha... ... - Chiariello_CS : RT @VincenzoDeLuca: ??#CORONAVIRUS: ho firmato l’ordinanza n.32. Prorogate le precedenti ordinanze, allineate alle indicazioni nazionali, fi… -