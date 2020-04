Coronavirus | Oms | attenzione | ci saranno nuovi focolai

(Di sabato 18 aprile 2020) Secondo Ranieri Guerra, numero due dell’Oms,inevitabili deidella malattia. Avverrà dopo la riapertura, ed allora dovremo essere bravi ad individuarli ed isolarli in tempi rapidi. Una frase che fa venire i brividi, anche se il contenuto è purtroppo noto: “inevitabili”. Al momento della riapertura si riaccenderanno, e dovranno essere … L'articolo, Oms:, ciproviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi (Oms): 'Certa una seconda ondata epidemica in autunno' #coronavirusitalia… - SkyTG24 : Coronavirus, Ricciardi (Oms): 'Certa la seconda ondata epidemica' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Ranieri Guerra vicedirettore dell'#Oms: saranno inevitabili nuovi focolai anche dopo la riapertura e… - MaryMichi68 : RT @VNotKind: ANCHE IL GIAPPONE SEGA TUTTI I FONDI ALL'OMS! OTTIMO! - SSaponelli : RT @FilippoTommaso2: Luc Montagnier, '#Coronavirus manipolato per vaccino AIDS' La pandemia è frutto di un errore umano! Ma #RobertoBurion… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Oms

Da una parte le regioni del nord (anche se oggi il governatore della Lombardia ha frenato) e un fronte trasversale di forze politiche - in primis Italia viva e la Lega - che spingono per alzare al più ...Fase due, l’avvertimento di Guerra (Oms): “Inevitabili nuovi focolai” Secondo Ranieri Guerra, vicedirettore dell'Oms e membro del comitato tecnico-scientifico per l'emergenza Coronavirus, la ...