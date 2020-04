Coronavirus, nuove regole per i mezzi pubblici: come si viaggerà dal 4 maggio (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, fase 2 anche per i mezzi pubblici. Infatti il 4 maggio segna la data per l’attuazione di nuove regole che riusciranno ad evitare e vietare qualsiasi forma di assembramento e sovraffollamento. Ripartire si, ma con la massima prudenza, evitando di sottovalutare aspetti che potrebbero favorire una seconda ondata del virus. A tal proposito si è espressa la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Convogli a numero chiuso, ingressi contingentati solo dalla porta anteriore, il rispetto delle distanze di sicurezza e sistemi di conteggio dei passeggeri. Questi rappresentano solo alcuni degli esempi che verranno presi in considerazione come misure preventive da adottare entro le nuove regolamentazioni sui mezzi pubblici. Dal 4 maggio le disposizioni previste per i mezzi di spostamento pubblico saranno scrupolose e ben ragionate, soprattutto per i lavoratori pendolar. ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - nel decreto di aprile nuove assunzioni di infermieri

Coronavirus - nuove regole per i mezzi pubblici dal 4 maggio : ecco come si viaggerà

Coronavirus - l’allarme dell’Oms : “Senza vaccino ci saranno nuove ondate” (Di sabato 18 aprile 2020), fase 2 anche per i. Infatti il 4segna la data per l’attuazione diche riusciranno ad evitare e vietare qualsiasi forma di assembramento e sovraffollamento. Ripartire si, ma con la massima prudenza, evitando di sottovalutare aspetti che potrebbero favorire una seconda ondata del virus. A tal proposito si è espressa la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Convogli a numero chiuso, ingressi contingentati solo dalla porta anteriore, il rispetto delle distanze di sicurezza e sistemi di conteggio dei passeggeri. Questi rappresentano solo alcuni degli esempi che verranno presi in considerazionemisure preventive da adottare entro leregolamentazioni sui. Dal 4le disposizioni previste per idi spostamento pubblico saranno scrupolose e ben ragionate, soprattutto per i lavoratori pendolar. ...

riotta : Il voto in ordine sparso della politica italiana in Europa sui provvedimenti economici, per qualche partito in ordi… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Toscana, dati #17aprile ?? 4.091 tamponi nelle ultime 24 ore (96.231 totali) ?? 167 nuovi cas… - Internazionale : La Danimarca è diventata il primo paese europeo a riaprire le scuole. Le nuove norme imposte dal governo hanno camb… - Chiariello_CS : RT @VincenzoDeLuca: ??#CORONAVIRUS: ho firmato l’ordinanza n.32. Prorogate le precedenti ordinanze, allineate alle indicazioni nazionali, fi… - FiordiRisorse : Chi l'avrebbe mai immaginata la Messa online? Durante l'emergenza del coronavirus anche la Chiesa si misura con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuove Coronavirus in Italia: contagi, morti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

Sul tema delle Rsa in Procura stanno arrivando esposti come quello già presentato dal Codacons. Ore 10:00 - Giappone, contagi superano quota 10 mila I casi confermati di nuovo coronavirus in Giappone ...

Il Comune pronto ad assumere 45 nuove figure professionali

una guerra economica che il covid-19 paventa di innescare con una conseguente recessione globale. "Avviare l’iter – evidenzia Corsi – per assumere 45 persone significa iniziare a fronteggiare, con ...

Sul tema delle Rsa in Procura stanno arrivando esposti come quello già presentato dal Codacons. Ore 10:00 - Giappone, contagi superano quota 10 mila I casi confermati di nuovo coronavirus in Giappone ...una guerra economica che il covid-19 paventa di innescare con una conseguente recessione globale. "Avviare l’iter – evidenzia Corsi – per assumere 45 persone significa iniziare a fronteggiare, con ...