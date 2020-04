Coronavirus, nuove analisi portano il picco al 20 marzo: “Grande aumento della mortalità nelle regioni più colpite” (Di sabato 18 aprile 2020) Novità in merito ai numeri dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Le evidenzia un confronto fra i dati sui decessi forniti dalla Protezione civile con i dati Istat: “i dati di due istituzioni italiane forniscono un quadro diverso in quanto i decessi riportati dall’Istat sono superiori rispetto a quelli certificati come causati da Covid-19, ma soprattutto indicano un andamento diverso nel tempo”, osserva il fisico Federico Ricci Tersenghi, dell’Universita’ Sapienza di Roma. Significa che la curva che si deduce dai dati Istat ha un andamento diverso dal plateau che continuiamo a vedere da tempo e indicherebbe un picco avvenuto intorno al 20 marzo. I dati forniti oggi dalla Protezione civile indicano 809 nuovi casi in piu’ nell’arco di 24 ore e 482 decessi in piu’ rispetto a ieri; continuano inoltre a ridursi i ricoveri ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : 888 nuove vittime nel Regno Unito - in totale 15.464

In Emilia-Romagna sono 22.184 i casi di positività al Coronavirus, 350 in più rispetto a venerdì. Aumentano le guarigioni: 289 le nuove registrate sabato. I test effettuati hanno raggiunto quota ...

Anche Bologna si dota di una squadra di saggi per riprogettare e rilanciare la città’ dopo l’emergenza coronavirus. Il gruppo di esperti ... capacità di produzione di strumenti sanitari e farmaceutici ...

