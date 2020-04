Coronavirus nelle Marche, ultime notizie: gli aggiornamenti al 17 Aprile (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus nelle Marche, ultime notizie: gli aggiornamenti al 17 Aprile Nel bollettino di ieri della Protezione Civile sulla situazione Coronavirus in Italia erano compresi anche i dati riguardanti la Regione Marche. I dati sul virus nelle Marche sono i seguenti: nelle ultime ventiquattro ore il trend del contagio è salito dell’1,5% (+86 casi registrati). Dall’inizio della pandemia il totale dei casi nel territorio ha raggiunto le 5.668 unità; sono 839 i ricoverati con sintomi, 94 i pazienti che si trovano in terapia intensiva e 2.224 i cittadini in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi al virus nella regione sono 3.157, mentre 37.997 sono i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza. Seguono ulteriori aggiornamenti. LEGGI LE notizie SUL CoronavirusSegui Termometro Politico su Google News Coronavirus nelle Marche, la situazione ... Leggi su termometropolitico LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. 318 nuovi contagi in Veneto - in Piemonte finita l’emergenza nelle terapie intensive

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. In Piemonte finita l’emergenza nelle terapie intensive

Coronavirus - indice del contagio sotto 1 : il nuovo fronte è nelle case. Le misure da prendere nei prossimi mesi (Di sabato 18 aprile 2020): glial 17Nel bollettino di ieri della Protezione Civile sulla situazionein Italia erano compresi anche i dati riguardanti la Regione. I dati sul virussono i seguenti:ventiquattro ore il trend del contagio è salito dell’1,5% (+86 casi registrati). Dall’inizio della pandemia il totale dei casi nel territorio ha raggiunto le 5.668 unità; sono 839 i ricoverati con sintomi, 94 i pazienti che si trovano in terapia intensiva e 2.224 i cittadini in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi al virus nella regione sono 3.157, mentre 37.997 sono i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza. Seguono ulteriori. LEGGI LESULSegui Termometro Politico su Google News, la situazione ...

VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: se dovessimo avere una fuga in avanti da parte di regioni che hanno ancora un elevato livello di co… - ilpost : Una breve rassegna delle variegate proposte avanzate da Matteo Salvini nelle ultime settimane: chiudere, riaprire,… - you_trend : ?? #Coronavirus, il trend dei casi totali regione per regione ?? Le regioni arancioni/rosse (solo #Piemonte e… - ZenatiDavide : #Blog #Politica #Coronavirus Coronavirus, mai come in questo momento la dote della preveggenza avrebbe fatto comodo… - massimoneri90 : Coronavirus Roma, la lente di tre procure sui decessi nelle Rsa: “Ipotesi omicidio colposo” -