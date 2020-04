Coronavirus: “Nel decreto legge di aprile bonus di 800 euro, proroga della cassa integrazione e reddito di emergenza” (Di sabato 18 aprile 2020) Nel decreto di aprile, che dovrebbe essere varato alla fine della prossima settimana, si dovrebbe arrivare ad un aumento del bonus da 600 a 800 euro, alla proroga della cassa integrazione e all’introduzione del reddito di emergenza. Ad affermarlo, nel corso di una conferenza stampa in streaming, è il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta. “Ieri è tenuto un incontro tra il ministro Gualtieri e i rappresentanti di Anci e Upi – sottolinea – ed è stato ipotizzato uno stanziamento di 3 miliardi che verrà inserito nel decreto aprile”. Tre miliardi per i comuni a fondo perduto, spiega, “significa una boccata di ossigeno”. Per quanto riguarda la Cig, Baretta sottolinea che ci “sarà certamente un allungamento del periodo” e anche “la trasformazione dei 600 euro in 800” del ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Brusaferro : “Nella Fase 2 contact tracing”

Chi l’ha visto - Federica Sciarelli raccoglie le testimonianze dei parenti delle vittime di coronavirus nelle Rsa : “Nella bara di mia madre c’era un’altra persona”

Coronavirus - l’inchiesta di ‘Chi l’ha Visto?’ : “Nella bara di mia madre c’era un’altra persona” – VIDEO (Di sabato 18 aprile 2020) Neldi, che dovrebbe essere varato alla fineprossima settimana, si dovrebbe arrivare ad un aumento delda 600 a 800, allaintegrazione e all’introduzione del reddito di emergenza. Ad affermarlo, nel corso di una conferenza stampa in streaming, è il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta. “Ieri è tenuto un incontro tra il ministro Gualtieri e i rappresentanti di Anci e Upi – sottolinea – ed è stato ipotizzato uno stanziamento di 3 miliardi che verrà inserito nel”. Tre miliardi per i comuni a fondo perduto, spiega, “significa una boccata di ossigeno”. Per quanto riguarda la Cig, Baretta sottolinea che ci “sarà certamente un allungamento del periodo” e anche “la trasformazione dei 600in 800” del ...

Mov5Stelle : Nel decreto di aprile stanzieremo soldi a fondo perduto per le aziende in difficoltà. Ristoreremo chi ha subito di… - SkyTG24 : A 99 anni ha raccolto 12 milioni di sterline per il sistema sanitario nazionale britannico camminando ogni giorno n… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, esce di casa per portare il criceto in un parco: fermato e multato dai carabinieri nel Modenese… - clifflorenz : RT @antonio_bordin: Mentre il paese affonda nel #coronavirus e nel #lockdown, la maggioranza di Governo litiga per spartirsi le poltrone.… - marco_bal99 : RT @BaobabExp: Mai come oggi -scrivono #CgilCislUil -un provvedimento di emersione da irregolarità costituirebbe un forte vantaggio economi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Nel Coronavirus, Boris Johnson dimesso dalla terapia intensiva Corriere della Sera