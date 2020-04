Coronavirus, muore sindaco di Saviano: folla in strada per il funerale. M5s: “Era medico, corteo è offesa alla sua memoria” (Di sabato 18 aprile 2020) Centinaia di persone sono scese in strada a Saviano, in provincia di Napoli, per il funerale del sindaco della cittadina vesuviana, Carmine Sommese, scomparso ieri a 66 anni a causa dell’infezione da Coronavirus. Un assembramento che non è passato inosservato: tanti i cittadini che hanno ripreso la scena per poi pubblicarla sui social network. Uno dei video è stato diffuso dal consigliere regionale dei verdi Francesco Emilio Borrelli, che scrive di aver denunciato “gli organizzatori e chi ha partecipato”. Erano presenti, aggiunge, “uomini delle forze dell’ordine che però non sono intervenuti. Anche loro dovranno rispondere del proprio comportamento nelle sedi opportune”. Critico anche il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, originario del Nolano. “Le immagini di un corteo funebre con centinaia di cittadini in ... Leggi su ilfattoquotidiano Kamylle - studentessa di 17 anni - muore per Coronavirus : era stata trattata con clorochina

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus muore Coronavirus ad Ariano Irpino: muore a 44 anni, è la vittima più giovane Il Mattino Bimbo di 4 anni muore per Covid: è la più giovane vittima in centroamerica

Un bambino di quattro anni è morto ieri in El Salvador a Causa del coronavirus. Si tratta della più giovane vittima della terribile malattia nel Paese centroamericano dove, secondo l'ultimo comunicato ...

Coronavirus, Londra: italiano viene visitato in ospedale ma rispedito a casa. Muore di virus

Giallo a Londra per la morte di un ragazzo italiano. È stato visitato in un ospedale londinese ma è stato rispedito a casa, dove è morto probabilmente di coronavirus. Questa la fine di un 43enne, ...

