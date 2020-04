Coronavirus, ministro Provenzano: “Il liberi tutti può avere conseguenze molto gravi. Nella fase 2 va rafforzato sistema sanitario” (Di sabato 18 aprile 2020) “Non voglio dare un messaggio allarmistico, ma vorrei che non si perdesse di vista il punto in cui siamo perché i contagi ancora aumentano seppur la curva si è molto ridotta con un rallentamento. Il liberi tutti è una cosa che può avere conseguenze molto gravi”. Lo ha detto a L’Intervista di Maria Latella su Sky TG24 il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano. “La fase 2 non riguarda soltanto la riapertura delle imprese, ma riguarda anche come rafforziamo il nostro sistema sanitario per impedire di trovarsi impreparati a una eventuale nuova ondata dell’epidemia” L'articolo Coronavirus, ministro Provenzano: “Il liberi tutti può avere conseguenze molto gravi. Nella fase 2 va rafforzato sistema sanitario” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - jogging e sport all’aperto cambia tutto : le parole del viceministro

Coronavirus - muore giffonese a Londra : Gubitosi scrive al ministro Di Maio

Coronavirus - Ministro Provenzano : “Rischio ricadute da scelte regionali diverse” (Di sabato 18 aprile 2020) “Non voglio dare un messaggio allarmistico, ma vorrei che non si perdesse di vista il punto in cui siamo perché i contagi ancora aumentano seppur la curva si èridotta con un rallentamento. Ilè una cosa che può”. Lo ha detto a L’Intervista di Maria Latella su Sky TG24 ilper il Sud e la coesione territoriale Giuseppe. “La fase 2 non riguarda soltanto la riapertura delle imprese, ma riguarda anche come rafforziamo il nostro sistema sanitario per impedire di trovarsi impreparati a una eventuale nuova ondata dell’epidemia” L'articolo: “Ilpuò. Nella fase 2 va rafforzato sistema sanitario” proviene da Il Fatto Quotidiano.

sbonaccini : #Coronavirus, le DIFFICOLTA' del comparto PESCA: 'Le proposte @RegioneER per dare aiuto alle aziende' @AlessioMammi… - Daniele_Manca : Coronavirus, la svolta tedesca in un numero: «L’indice di contagio a 0,7» (meno di una persona contagiata per ogni… - Mov5Stelle : In diretta dal Senato, l'informativa del ministro del Lavoro e delle politiche sociali @CatalfoNunzia sulle iniziat… - ZenatiDavide : #Politica #Coronavirus #GiuseppeProvenzano Coronavirus, ministro Provenzano: “Il liberi tutti può avere conseguenze… - fattoquotidiano : Coronavirus, ministro Provenzano: “Il liberi tutti può avere conseguenze molto gravi. Nella fase 2 va rafforzato si… -