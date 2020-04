Coronavirus, matrimonio? A Vigevano si organizzano: mascherina e diretta facebook (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, a Vigevano, in provincia di Pavia, il matrimonio non si rimanda. Così Stefano Sette e Martina Reale si sono sposati con mascherina e diretta facebook per amici e parenti che non potevano assistere. A Vigevano nonostante l’emergenza Coronavirus non si rinuncia al matrimonio. Stefano Sette e Martina Reale si sono sposati lo stesso, rispettando … L'articolo Coronavirus, matrimonio? A Vigevano si organizzano: mascherina e diretta facebook proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - fiori d’arancio per un’infermiera Covid : matrimonio “di venerdì 17 e in anno bisestile” in piena emergenza

Coronavirus, a Vigevano, in provincia di Pavia, il matrimonio non si rimanda. Così Stefano Sette e Martina Reale si sono sposati con mascherina e diretta Facebook per amici e parenti che non potevano ...

La sfida al Covid per amore, per Giulia e Gabriele nozze con mascherine e senza invitati

Giulia, infermiera in prima linea contro il coronavirus, e Gabriele, vigile del fuoco, si sono sposati in Comune. Unica concessione: si sono tolti i guanti per mettersi le fedi ...

