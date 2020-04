Coronavirus | Mara Venier lancia un messaggio di speranza: “Andiamo avanti” (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus Mara Venier ha lanciato un messaggio di speranza a tutti i suoi followers su Instagram prima della consueta diretta con Domenica In Mara Venier è uno dei volti più amati del piccolo schermo e non è difficile capirne il motivo. La conduttrice di Domenica In è dolce, simpatica, ma soprattutto vera ed energica. … L'articolo Coronavirus Mara Venier lancia un messaggio di speranza: “Andiamo avanti” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Games Done Quick contro il coronavirus in una maratona speedrun di beneficienza

Coronavirus - Ciro Ferrara mette all’asta la maglia di Diego Armando Maradona di Italia-Argentina del 1987

Argentina - la statua di Diego Armando Maradona con la mascherina anti-Coronavirus (Di sabato 18 aprile 2020)hato undia tutti i suoi followers su Instagram prima della consueta diretta con Domenica Inè uno dei volti più amati del piccolo schermo e non è difficile capirne il motivo. La conduttrice di Domenica In è dolce, simpatica, ma soprattutto vera ed energica. … L'articoloundi: “Andiamo avanti” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

mara_pi56633301 : RT @CesareSacchetti: Il dottor Manera è stato in prima linea a Bergamo. Ecco cosa dice: 1) la quarantena prolungata è un suicidio; 2) i paz… - fiorini_mara : RT @davidallegranti: CORONAVIRUS: EMENDAMENTO M5S, 'MULTE DA 100MILA A 5 MILIONI EURO' PER FAKE NEWS' = Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Multe d… - LyceumDanza : Un interessante e intenso articolo scritto dalla Direttrice Mara Fusco, una profonda riflessione sul tema della… - mara_aldrighi : RT @Noiconsalvini: Secondo il Premio Nobel per la Medicina 2008, il coronavirus potrebbe essere “uscito accidentalmente da un laboratorio d… - fiorini_mara : RT @sandrogozi: Quindi il Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo ha votato contro i #Recoverybonds Complimenti! Grande coerenza, grande l… -