Coronavirus, Mannoia: “Vogliamo delle risposte dal governo perché tutti i lavoratori che stanno dietro le quinte come mangiano? (Di sabato 18 aprile 2020) “Non è un appello perché noi abbiamo smania di riaprire le arene, i teatri e le piazze e metterci in mostra. Non è così. Siamo stati quelli che abbiamo chiuso per primi e saremo quelli che riapriranno per ultimi, forse tra un anno. Nel frattempo, tutti i lavoratori che stanno dietro le quinte, i tecnici, quelli che montano i palchi, le orchestre, come mangiano? Ecco perché diamo battaglia. Non molleremo finché non avremo delle risposte“. Lo ha detto Fiorella Mannoia questo pomeriggio, nel corso di una diretta su Instagram in collegamento con la collega Tosca, parlando dell’appello che i lavoratori dello spettacolo hanno rivolto nei giorni scorsi al governo. “Siamo tutti in subbuglio e in piena attività – ha raccontato la Mannoia – Non immaginate quante telefonate e videotelefonate, ci stiamo tutti ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - appello al governo di Mannoia e Amoroso – VIDEO

Coronavirus : Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia fanno un appello al Governo

Coronavirus - Fiorella Mannoia contro la quarantena? Ecco perchè (Di sabato 18 aprile 2020) “Non è un appello perché noi abbiamo smania di riaprire le arene, i teatri e le piazze e metterci in mostra. Non è così. Siamo stati quelli che abbiamo chiuso per primi e saremo quelli che riapriranno per ultimi, forse tra un anno. Nel frattempo,che stanno dietro le quinte, i tecnici, quelli che montano i palchi, le orchestre, come mangiano? Ecco perché diamo battaglia. Non molleremo finché non avremo“. Lo ha detto Fiorellaquesto pomeriggio, nel corso di una diretta su Instagram in collegamento con la collega Tosca, parlando dell’appello che idello spettacolo hanno rivolto nei giorni scorsi al. “Siamoin subbuglio e in piena attività – ha raccontato la– Non immaginate quante telefonate e videotelefonate, ci stiamo...

occhio_notizie : Fiorella Mannoia al fianco dei lavoratori dello spettacolo, 'non molleremo finché non avremo delle risposte'… - fisco24_info : Coronavirus, Mannoia: 'Non molleremo finché non avremo delle risposte' : - StraNotizie : Coronavirus, Mannoia: 'Non molleremo finché non avremo delle risposte' - Carmela_oltre : RT @lorenz_frigerio: #Mafia il boss Francesco Di Carlo stroncato dal #coronavirus Suo il primo racconto dell'incontro tra #Berlusconi Dell’… - zazoomblog : Coronavirus: Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia fanno un appello al Governo - #Coronavirus: #Alessandra… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mannoia Coronavirus, Mannoia: "Non molleremo finché non avremo delle risposte" Adnkronos Coronavirus, Mannoia: "Non molleremo finché non avremo delle risposte"

Ecco perché diamo battaglia. Non molleremo finché non avremo delle risposte". Lo ha detto Fiorella Mannoia questo pomeriggio, nel corso di una diretta su Instagram in collegamento con la collega Tosca ...

L'appello di Laura Pausini al governo: "Non dimenticate i lavoratori dello spettacolo"

Coronavirus, Ferro e Pausini in diretta dall'isolamento ... Una storia le cui indagini sono ancora incorso ma che ha colpito l'opinione pubblica. Laura Pausini e Fiorella Mannoia contro le diete false ...

Ecco perché diamo battaglia. Non molleremo finché non avremo delle risposte". Lo ha detto Fiorella Mannoia questo pomeriggio, nel corso di una diretta su Instagram in collegamento con la collega Tosca ...Coronavirus, Ferro e Pausini in diretta dall'isolamento ... Una storia le cui indagini sono ancora incorso ma che ha colpito l'opinione pubblica. Laura Pausini e Fiorella Mannoia contro le diete false ...