Coronavirus | l’esperto mette in guardia | “Per gli anziani il pericolo non è solo virale”

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020) “Non tutti lo immaginano, ma in questa situazione del Covid-19 il dramma pere vecchi è doppio. In questa terribile fase la popolazione anziana è sicuramente quella che sta vivendo i momenti di angoscia e paura più elevati in assoluto, e infatti le percentuali mettono sempre in evidenza la scomparsa di persone dai 70-75 anni in su, in prevalenza già affetti da altre patologie. Dopo un’attenta analisi della questione però ci accorgiamo che il problema non èlegato al rischio del contagio e al doversi concentrare esclusivamente sulvirale”. A dirlo è Alfredo Stecchi, dottore di Ricerca in Scienza dello Sport, Laureato in Scienze Motorie, Diplomato Isef e allievo prediletto del professor Carmelo Bosco, vero e proprio ‘scienziato dello sport’ fino al momento della scomparsa. Stecchi ha ...