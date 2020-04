Coronavirus «L’economia ferma e il dubbio sui decessi in Italia» | il “non articolo”

Leggi su open.online

(Di sabato 18 aprile 2020), la situazione inin tempo reale – Ultime notizieSpeciale: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Tra le richieste di verifica troviamo quella riguardo un articolo de IlSole24Ore del 17 aprile 2020 dal titolo «L’economiae ilsuiin» sul temadove leggiamo: «Insiamo circa in 60 milioni, abbiamo 650 milal’anno e circa 230 milanel periodo gennaio-aprile e quest’anno, in base ai dati Istat, non si riscontra un aumento complessivo di mortalità rispetto agli anni precedenti. (sitoora.org)». Basta questo per chiudere il discorso. Ne ho parlato in un articolo dell’otto aprile 2020 dal titolo «Meno morti rispetto al 2019? Ecco i dati dell’Istat pubblicati il 31 marzo 2020» dove riportavo ...