Coronavirus. Le teorie di complotto negazioniste e antivacciniste del fantomatico Dr. Ayyadurai Shiva (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSpeciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Da qualche giorno ci chiedevate di parlare del «Dr.» Ayyadurai Shiva, personaggio che a seguito di alcune trasmissioni radio e video su Youtube è diventato una sorta di nuovo eroe dell’area complottista e negazionista dell’emergenza Coronavirus, con un occhio verso le prossime elezioni presidenziali americane. Il 15 aprile 2020 su Radio Radio è stata riportata una sua intervista del 24 marzo 2020. L’intervista trasmessa su Youtube il 24 marzo 2020 L’intervista a Shiva era stata pubblicata in Italia da PandoraTV il 14 aprile 2020, prima di Radio Radio, e riportato sul proprio canale Youtube con il titolo «Shiva Ayyadurai racconta tutto quello che dobbiamo sapere sul piano del ... Leggi su open.online Coronavirus : «il vaccino è follia» - «non ci sarà mai». Le teorie dei medici no-vax

"Luci in fila" nel cielo savonese: sono di nuovo gli Starlink, ma qualcuno pensa agli alieni

Su tutte “l’accostamento del Covid-19 al fenomeno ufo, in pratica una teoria che vede come responsabili del virus gli alieni… semplicemente folle. A.R.I.A. ovviamente si dissocia da queste ...

Coronavirus e complotto mondiale: gli investigatori del web all'opera

Così le bizzarre teorie dei numerosi studiosi dei social ai tempi del coronavirus si diffondono sul web. Fra le più divertenti c’è quella secondo la quale il coronavirus in realtà non esiste: si ...

