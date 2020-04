Coronavirus. Le Regioni si allineano al governo sulla ripartenza, ma nessuna riapertura prima del 4 maggio (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizieNessun allentamento delle misure fino al 4 maggio, dunque nessuna ripartenza di alcune categorie produttive già da fine mese. La conferma arriva dallo stesso premier Giuseppe Conte, dopo l’incontro in videoconferenza tra il governo e le Regioni per la gestione dell’emergenza Coronavirus. Trovato però un accordo per la fase due: sarà Palazzo Chigi a dettare la linea nazionale. L’accordo arriva dopo giorni di spinte in avanti di alcune Regioni del Nord, Lombardia e Veneto in testa, e di minacce da parte di altre del Sud. «Le Regioni hanno convenuto sulla opportunità di avere delle linee guida nazionali in modo da gestire in modo coordinato e uniforme questa ripresa delle attività economiche», avevano anticipato fonti di Palazzo Chigi. «I ... Leggi su open.online Coronavirus - Conte “da Regioni adesione a linee guida per ripresa 4/5”

