Coronavirus Lazio | ultime notizie | contagi | morti e guariti del 17 aprile

(Di sabato 18 aprile 2020)del 17Ieri sera, nella conferenza stampa tenuta nella sede della Protezione Civile, il capo di quest’ultima, Angelo Borrelli, ha diramato i dati legati all’emergenzadel 17. Sono 172.434 i casi di Covid-19 di cui si ha conoscenza in Italia da inizio diffusione delo, dunque 3.493 in più rispetto a ieri (l’aumento del 16era stato di 3.786 soggetti). Sale anche il numero delle: quelle di oggi, che sono 575, fanno lievitare il totale a 22.745. Iconfermati oggi sono 2.563 (mai così tanti), nel complesso 42.727. Le persone ricoverate in terapia intensiva ammontano a 2812 unità, 124 in meno rispetto a ieri. LEGGI LESULSegui Termometro Politico su Google News La situazione...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,2% Region… - fattoquotidiano : Coronavirus, 138 positivi e 5 anziani morti nella Rsa di Rocca di Papa: la procura invia i Nas. Regione Lazio: “Dir… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Regione Lazio paga gli anticipi ma di mascherine ne arrivano ancora troppo poche. I fornitori? Vend… - AlessioViscardi : Qualcosa che fa più paura del #coronavirus - NichiVendola : RT @WRicciardi: Coronavirus Roma e Lazio, obbligo di vaccino anti-influenzale per over 65 e personale sanitario: fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

Nella giornata di ieri infatti è scomparso Roberto Fotia steward di 67 anni, più che un’istituzione allo stadio Olimpico sia per il club che per gli addetti ai lavori che da sempre seguono la Lazio in ...La chiusura forzata in casa a causa del coronavirus spinge il boom di orti in balcone ... Ancora preclusi gli orti pubblici e privati, non vicini all'abitazione, ad eccezione di 5 ...