Coronavirus | l’appello alla ministra Azzolina | “Ripensare alla scuola come un posto dove

(Di sabato 18 aprile 2020) Quindici giorni fa sembrava folle chiedere un’ora d’aria, per i nostri bambini. E invece ora, grazieBonetti esocietà civile sembra proprio che una soluzione la troveremo, per far respirare i nostri bimbi e farli tornare a contatto se non con la natura, almeno con un albero. Lo stesso, forse tra un mese non sarà cosi così folle immaginare i nostri piccoli tornare – con tutte le dovute precauzioni – ad una dimensione più umana della vita. Una dimensione in cui il computer torni ad essere uno strumento, e non l’unica finestra di vita con la quale confrontarsi tutti i giorni. E’ per questo che abbiamo chiesto in una letteradi ridare centralità al diritto all’istruzione e di ripensarein modo tecnologico,si può e deve fare, ma al tempo stesso ...