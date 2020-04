Coronavirus: l’allarme del ministero a gennaio sottovalutato dalla Regione Lombardia (Di sabato 18 aprile 2020) Un allarme del ministero della Salute che risale al 23 gennaio scorso, un mese prima dell’esplosione dell’emergenza Coronavirus in Italia con i casi di Codogno. Proprio quel giorno l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, dopo aver ricevuto una circolare del ministero, convoca la prima riunione della task forse della sanità lombarda. Ma, racconta oggi La Stampa in un articolo a firma di Monica Serra, non invia le linee guida ai medici di base e agli specialisti ospedalieri. Coronavirus: l’allarme del ministero a gennaio sottovalutato dalla Regione Lombardia La storia, secondo il quotidiano, fa parte delle carte che l’inchiesta della procura di Milano sta valutando riguardo la strage degli anziani nelle RSA lombarde. «I medici di Asst, Irccs, case di cura accreditate, ospedali classificati, medici di famiglia, etc – ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - la denuncia dei medici di base : avvertiti dell’emergenza da Regione Lombardia un mese dopo l’allarme del ministero

