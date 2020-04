Coronavirus, la Spagna supera i 20mila morti. Negli Usa 37mila vittime. In Iran finisce il lockdown, Africa senza ventilatori e posti in terapia intensiva (Di sabato 18 aprile 2020) L’epidemia continua a registrare numeri in crescita di vittime e contagiati, ma l’Iran ha deciso lo stop al lockdown. Nel mondo intanto le vittime salgono a 154mila con più di 3,55 milioni di casi. Il Paese più colpito sono gli Usa (37mila morti e 700mila casi), seguiti da Italia (22.700 decessi e 170 mila contagi) e Spagna (20mila morti e 190mila contagi). L’Africa registra più di mille i morti per Covid-19, mentre i casi di contagio sono oltre 19.800. Ma la vera entità dell’epidemia nel continente resta ancora sconosciuta: l’Oms ha annunciato che a breve inizieranno ad essere fatti oltre un milione di test, in un continente che è in forte carenza di materiale sanitario. In tutto, scrive il New York Times riportando i calcoli dell’Oms, i ventilatori funzionanti sono meno di duemila Negli ospedali pubblici di 41 ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - gli ultimi aggiornamenti dal mondo : la Spagna supera i 20.000 morti - più di 1.000 decessi in Africa

