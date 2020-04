Coronavirus, la Spagna supera i 20mila morti. Negli Usa 36mila vittime. Aumentano i contagi in Germania. In Iran finisce il lockdown (Di sabato 18 aprile 2020) L’epidemia continua a registrare numeri in crescita di vittime e contagiati, ma l’Iran ha deciso lo stop al lockdown. Nel mondo intanto le vittime salgono a 154mila con più di 3,55 milioni di casi. Il Paese più colpito sono gli Usa (37mila morti e 700mila casi), seguiti da Italia (22.700 decessi e 170 mila contagi) e Spagna (20mila morti e 190mila contagi). La Francia ha superato i 18mila decessi, il Regno Unito i 15mila. L’Africa registra più di mille i morti per Covid-19, mentre i casi di contagio sono oltre 19.800. Ma potrebbero arrivare a 300mila. Guardando invece alla Cina, 500 malati a Wuhan sono stati guariti col plasma dei guariti. I numeri nel mondo – I casi, riferisce la Johns Hopkins University, hanno superato la soglia dei 2,25 milioni. 154.694 morti a livello globale. Per la precisione, i contagi sono ora nel complesso ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la Spagna supera i 20mila morti. Negli Usa 36mila vittime. In Iran finisce il lockdown - Africa senza ventilatori e posti in terapia intensiva

