Coronavirus, la Spagna proroga il lockdown fino al 9 maggio. Prevista l’uscita per i minori fino a 12 anni (Di sabato 18 aprile 2020) La Spagna proroga il lockdown fino al 9 maggio. Prevista l’uscita dei bambini fino a 12 anni. MADRID (Spagna) – La Spagna proroga il lockdown fino al 9 maggio. Nelle prossime ore il premier Sanchez dovrebbe chiedere al Parlamento la ratifica della decisione di prolungare di altri 15 giorni le misure restrittive che sono in scadenza il 26 aprile 2020. La grande novità è rappresentata dalla libera uscita per i bambini minori di 12 anni. Il presidente iberico ha deciso dal 27 di concedere l’ora d’aria ai più piccoli anche se non sono chiare le modalità. Presto dovrebbe essere pubblicato il decreto che spiegherà meglio questa decisione. Sanchez pronto a misure più restrittive in caso di aumento dei contagi La nuova misura dovrebbero essere approvate nei prossimi giorni ma Sanchez si è preso qualche ora di ... Leggi su newsmondo Coronavirus - 158mila morti nel mondo : Spagna verso la proroga del lockdown - allarme decessi nelle case di cura in Regno Unito. In Israele ripartono attività e negozi

