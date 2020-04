Coronavirus | la sanità europea non è eccellente come la nostra | qui al centro c’è il

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 aprile 2020)è organizzata la sanità in Europa? Facciamo due esempi. L’Inghilterra che ha scelto di abbandonare da poco l’Europa e un paese nordico ed efficientel’Olanda. L’ente che si occupa dell’assistenza pubblica in Inghilterra si chiama Nhs, acronimo di National Health Services. I servizi forniti dall’Nhs comprendono ospedali, medici di famiglia detti Gp (General Pratictioner), specialisti, dentisti, farmacisti, ottici e un servizio di ambulanza. Essa entra in funzione il 5 luglio 1948 a seguito del National Health Service Act del 1946; conseguentemente diverrà parte integrante della società britannica, tanto da venire definita dal Cancelliere dello Scacchiere, Nigel Lawson, la national religion. Se il paziente non ha l’esenzione, deve pagare costi fissi (sovvenzionati) per le prescrizioni, per la misurazione della ...