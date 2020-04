Coronavirus, la psicologa di Yale che insegna a gestire l’ansia: “Allenate la felicità, soprattutto oggi. Così non stremate le difese immunitarie” (Di sabato 18 aprile 2020) “Anche oggi, soprattutto oggi, ha senso parlare di felicità. Perché essere felici non vuol dire ignorare la gravità della situazione o non essere tristi, anzi. Bisogna elaborare il lutto, è giusto lasciare spazio alla tristezza. Ma possiamo farlo in un modo che non ci distrugga. Così, se il virus dovesse contagiarci, le nostre difese immunitarie non saranno già stremate da settimane di ansia”. Parola di Laurie Santos, docente di psicologia all’Università di Yale, negli Stati Uniti. Dal 2018 tiene il corso più celebre dell’ateneo. Si intitola The science of well-being, “la scienza del benessere”, ed è nato per rispondere all’incremento nel consumo di psicofarmaci tra le matricole statunitensi, sempre più soggette a crisi di panico. L’idea di Santos è che la ... Leggi su ilfattoquotidiano Incubi e insonnia in tempi di Coronavirus - la psicologa : «I sogni ci aiutano ad affrontare le paure»

Coronavirus - paure e difficoltà : il parere della psicologa sannita Lepore

Coronavirus | La psicologa : “che cosa possiamo imparare dalla pandemia” (Di sabato 18 aprile 2020) “Anche oggi, soprattutto oggi, ha senso parlare di felicità. Perché essere felici non vuol dire ignorare la gravità della situazione o non essere tristi, anzi. Bisogna elaborare il lutto, è giusto lasciare spazio alla tristezza. Ma possiamo farlo in un modo che non ci distrugga. Così, se il virus dovesse contagiarci, le nostre difese immunitarie non saranno già stremate da settimane di ansia”. Parola di Laurie Santos, docente di psicologia all’Università di, negli Stati Uniti. Dal 2018 tiene il corso più celebre dell’ateneo. Si intitola The science of well-being, “la scienza del benessere”, ed è nato per rispondere all’incremento nel consumo di psicofarmaci tra le matricole statunitensi, sempre più soggette a crisi di panico. L’idea di Santos è che la ...

pissicologo : Coronavirus, la psicologa di Yale che insegna a gestire l’ansia: “Allenate la felicità, soprattutto oggi. Così non… - MiserSpadafora : #Coronavirus La giornata ideale durante il #COVID19? Ce lo spiega la Psicologa Laura Sottile ????? Segui questi sempl… - CorrNazionale : Coronavirus, single nel panico in questo tempo di amore a distanza: i consigli della psicologa Monica Nicola per su… - luisadestefano4 : RT @RocheItalia: L’emergenza #coronavirus è una situazione difficile da spiegare ai più piccoli della famiglia. #RocheSiFaIn4 con la nostra… - BooGiEBLvRMOif : RT @VanityFairIt: Il suo è un compito arduo ma preziosissimo: offrire un servizio di supporto psicologico creato ad hoc per chi, affrontand… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus psicologa Coronavirus, la psicologa di Yale che insegna a gestire l’ansia: “Allenate la felicità, soprattutto… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, da 40 giorni bloccati in Colombia: “Non possiamo tornare senza i nostri figli adottivi”

Ma anche la Colombia è in lockdown per colpa del coronavirus e i tribunali sono chiusi ... Così avviano la pratica: i servizi sociali e lo psicologo li monitorano per certificare che la coppia sia ...

"Cara ministra Azzolina, l'insegnamento a distanza non può sostitutire la scuola"

Questo il testo integrale della lettera di un gruppo di genitori, insegnanti, pediatri, psicologi, operatori della scuola ... La scuola è stata la prima a chiudere per il Covid-19. Ferma dal 22 ...

Ma anche la Colombia è in lockdown per colpa del coronavirus e i tribunali sono chiusi ... Così avviano la pratica: i servizi sociali e lo psicologo li monitorano per certificare che la coppia sia ...Questo il testo integrale della lettera di un gruppo di genitori, insegnanti, pediatri, psicologi, operatori della scuola ... La scuola è stata la prima a chiudere per il Covid-19. Ferma dal 22 ...