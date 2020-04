Coronavirus, la principessa Sofia di Svezia volontaria all’ospedale di Stoccolma (Di sabato 18 aprile 2020) La principessa Sofia di Svezia ha riposto – almeno per il momento – la tiara in un cassetto. La 35enne moglie del principe Carl Philip, figlio del re Carlo Gustavo e della regina Silvia, è scesa in prima linea per dare una mano ai pazienti a cui è stato diagnosticato il coronavirus. Dopo aver completato un intenso programma di formazione online, l’ex modella e protagonista di reality ha iniziato a lavorare all’ospedale Sophiahemmet, di cui è presidente onorario. Leggi su vanityfair Anche i nobili hanno un cuore : la principessa di Svezia diventa infermiera contro il Coronavirus

