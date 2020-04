Coronavirus | la guerra del Trivulzio Tappa per tappa | che cosa è successo in un mese che

Leggi su open.online

(Di sabato 18 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizieIl Pio Albergoè la famosa casa di cura di Milano destinata ad ospitare gli anziani dove da gennaio sarebbero stati ricoverati «molti pazienti» con polmoniti e sintomi di insufficienza respiratoria. «Criticità di questo tipo» erano state riscontrate anche in una ventina di pazienti ufficialmente non Covid-19, trasferiti nella struttura subito dopo lo scoppio dell’emergenza. Come è possibile? Perché la Regione Lombardia ha consentito il trasferimento di malati dagli ospedali nelle Rsa? E soprattutto ha vigilato bene? Il rischio è che in questo modo siano stati infettati gli ospiti sani delcausando, poi, nelle settimane successive decessi su decessi. E soprattutto qual è stato il ruolo del direttore generale ...