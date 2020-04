Coronavirus: la Costa Deliziosa concluderà il giro del mondo a Genova (Di sabato 18 aprile 2020) La Costa Deliziosa concluderà il giro del mondo a Genova: è il porto finale dove verranno sbarcati gran parte dei passeggeri e dell’equipaggio. E’ l’unica nave della compagnia italiana ancora in navigazione da gennaio: non ha effettuato scali da un mese nonostante l’assenza di casi sospetti di Coronavirus. A bordo sono presenti in totale 1814 passeggeri, tra cui 310 italiani e 898 componenti dell’equipaggio. Intorno al 20 aprile la nave farà tappa a Barcellona dove sbarcheranno i turisti spagnoli. Inizialmente la crociera doveva concludersi a Venezia, il 26 aprile, porto di partenza (5 gennaio).L'articolo Coronavirus: la Costa Deliziosa concluderà il giro del mondo a Genova Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu LAMBERTO DINI BLOCCATO IN COSTA RICA/ Coronavirus - "non riesco a tornare in Italia"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Costa Coronavirus. Brasile. Costa Fascinosa: Muore il medico di bordo, aveva 70 anni Rai News Ecco quanto costa ogni settimana di lockdown. Lo studio shock di Bankitalia

In attesa dei dati ufficiali dell’Istat continuano ad arrivare previsioni degli economisti sull’impatto che il coronavirus sta avendo sull’economia italiana. La Banca d’Italia stima una caduta del Pil ...

Maurizio Costanzo. un plauso al ritorno di Nicola Porro in tv: "Bravo a non lagnarsi del coronavirus"

Devono, gli stessi produttori di televisione, mettere in conto che quando sarà finita la pandemia, le presenze davanti al video precipiteranno. Complimenti a Nicola Porro , che ha brillantemente super ...

