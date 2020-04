Coronavirus, jogging e sport all’aperto cambia tutto: le parole del viceministro (Di sabato 18 aprile 2020) È l’orientamento del governo in vista del nuovo decreto che entrerà in vigore il 4 maggio 2020. Il viceministro Sileri: «Dobbiamo dare maggiore libertà di movimento ai cittadini». Si discute anche la riapertura dei parchi. Allentare il divieto di fare jogging e sport all’aperto consentendo alle persone di allontanarsi dalla propria abitazione «per il tempo necessario e sempre da soli». (Continua...) È questo l’orientamento del governo in vista del nuovo decreto che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio. La conferma arriva dal viceministro della Salute, Pieparpaolo Sileri: «Dobbiamo dare maggiore libertà di movimento ai cittadini e la soluzione possibile è questa che tiene conto anche del senso di responsabilità delle persone. (Continua...) Il ... Leggi su howtodofor Coronavirus - ecco le attività che ripartono oggi Regioni in ordine sparso - il Veneto apre al jogging

Coronavirus - sorpresa mentre fa jogging : 39enne sanzionata nel Casertano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus jogging Coronavirus e jogging, attenti alla scia: mantenere una distanza di 10 metri, studio aerodinamico spiega il perché Il Messaggero Salute Sport lontano da casa e jogging verso l'ok dal 4 maggio, ma bisogna essere soli

Si potrà però restare fuori soltanto per il tempo necessario alla corsa. Potrebbero poi riaprire ... Walter Ricciardi, consulente Covid-19 per il governo e membro dell'executive board dell'Oms, invita ...

Coronavirus, in Sicilia nuovi 47 casi: Musumeci pensa a ordinanza che allenti restrizioni

Ancora nulla di ufficiali, ma i rumors parlano della possibilità di autorizzare la corsa e gli sport all'aria aperta ... Regione Siciliana ai Comuni per l'assistenza alimentare alle famiglie più ...

