Coronavirus, italiano morto a Londra. Attivata la Farnesina (Di sabato 18 aprile 2020) E' morto in casa a Londra, solo, Lucio Truono, un 43enne originaio di Giffoni Valle Piana, che si era trasferito nella capitale britannica dove lavorava come orafo. E' stato ucciso dal Covid-19 dopo essere stato rimandato a casa dal personale di un ospedale a cui si era rivolto perchè stava male, aveva la febbre alta. Una vicenda dai contorni inquietanti e tragici, finita nel peggiore dei modi. Giffoni Valle Piana piange per la scomparsa di Lucio. Appassionato di musica, stando al racconto degli amici con cui si teneva in costante contatto whatsapp, Truono la settimana scorsa era andato in ospedale con febbre alta.I medici londinesi però, dopo un breve controllo, lo hanno fatto tornare a casa. Ma le sue condizioni di salute sono andate peggiorando con il passare dei giorni, fino al tragico epilogo: dopo diverse ore di silenzio e assenza dai social, alcuni amici giffonesi ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - giovane italiano muore a soli 31 anni in Germania : era stato trasferito a Lipsia dalla Bergamasca

Coronavirus - italiano di 43 anni morto a Londra : attivata Farnesina

Coronavirus - Mauro è l’unico italiano che non potrà MAI contrarlo! Ecco perché (Di sabato 18 aprile 2020) E'in casa a, solo, Lucio Truono, un 43enne originaio di Giffoni Valle Piana, che si era trasferito nella capitale britannica dove lavorava come orafo. E' stato ucciso dal Covid-19 dopo essere stato rimandato a casa dal personale di un ospedale a cui si era rivolto perchè stava male, aveva la febbre alta. Una vicenda dai contorni inquietanti e tragici, finita nel peggiore dei modi. Giffoni Valle Piana piange per la scomparsa di Lucio. Appassionato di musica, stando al racconto degli amici con cui si teneva in costante contatto whatsapp, Truono la settimana scorsa era andato in ospedale con febbre alta.I medici londinesi però, dopo un breve controllo, lo hanno fatto tornare a casa. Ma le sue condizioni di salute sono andate peggiorando con il passare dei giorni, fino al tragico epilogo: dopo diverse ore di silenzio e assenza dai social, alcuni amici giffonesi ...

welikeduel : #EnricoLetta a #propagandalive: 'Il voto al Parlamento Europeo di oggi è stata una Caporetto. Sono esterrefatto dal… - dellorco85 : Arrivano valvole per respiratori polmonari e raccordi per mascherine made in Maranello, con il cavallino della… - La7tv : #propagandalive @EnricoLetta: 'Venerdì 17 ci ha veramente portato male. Il voto al Parlamento Europeo di oggi è sta… - Rosario16305726 : RT @francescatotolo: La #UE della #Merkel ci sta dicendo che nonostante 9 anni di suoi fidati servitori al governo italiano (Monti, Letta,… - MysteryFaith424 : RT @francescatotolo: La #UE della #Merkel ci sta dicendo che nonostante 9 anni di suoi fidati servitori al governo italiano (Monti, Letta,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus italiano Coronavirus in Italia: contagi, morti e tutte le news sulla situazione la Repubblica CORONAVIRUS ITALIA: Bollettino Aggiornato. I CONTAGIATI salgono a 175.925 (+3.491), i MORTI a 23.227 (+482)

Tabella contagi Coronavirus protezione civile regione per regione Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia sono state accertate 175.925 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (3.491 ...

Coronavirus in Campania, dalla Regione arriva il bonus famiglia: 500 euro per babysitter e didattica a distanza

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, per i buoni spesa accolte 15517 domande e respinte 2714 La graduatoria verrà formata in base al reddito ISEE fino all'esaurimento dei fondi stanziati. A parità di ...

Tabella contagi Coronavirus protezione civile regione per regione Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia sono state accertate 175.925 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (3.491 ...LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, per i buoni spesa accolte 15517 domande e respinte 2714 La graduatoria verrà formata in base al reddito ISEE fino all'esaurimento dei fondi stanziati. A parità di ...