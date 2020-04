Coronavirus Italia e mondo | ultime notizie su contagi oggi

(Di domenica 19 aprile 2020) Per la Protezione civile 3.491 i nuovi casi in un giorno, 482 i decessi. Terapie intensive scese di 79 unità. Il Vecchio Continente è il più colpito dalla pandemia

borghi_claudio : @ManlioDS @Mov5Stelle @matteosalvinimi @LegaSalvini @forza_italia @berlusconi Ma il fatto che quegli eurobond erano… - Corriere : ?? Coronavirus, quali sono i veri numeri in Italia? Secondo Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell'Osped… - DPCgov : #Coronavirus Aggiornamento dei dati sanitari #18aprile ?? Totale positivi: 107.771 ?? Dimessi e guariti: 44.927 ??… - mariavenera2 : RT @Greg_Fontana: #Dlliquidità, Forza Italia proporrà a Governo correttivi fondamentali per evitare che Dl diventi solo gigantesca partita… - stefano_baronio : RT @francescatotolo: La #UE della #Merkel ci sta dicendo che nonostante 9 anni di suoi fidati servitori al governo italiano (Monti, Letta,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

In assenza del punto stampa quotidiano, che da ieri è stato cancellato e si svolgerà solo due volte a settimana (lunedì e giovedì), sono stati comunicati gli aggiornamenti sull’epidemia italiana di ...La Federtennis italiana invece non ha ancora preso una posizione ufficiale ... “Dopo attenta analisi e a causa dell’epidemia in corso di COVID-19, tutti i tornei ATP e WTA della stagione primaverile ...