Coronavirus | ispettori ministero Salute | ‘vertici Trivulzio sapevano ma inerti’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020) Milano, 18 apr. (Adnkronos) – “Non si può sottacere una certa inerzia sia dei vertici dell’Agenzia di tutela dellasia del Pio Albergoche, pur consapevoli della fragilità dei pazienti e della necessità di proteggere loro e gli operatori sanitari, si sono attivati con considerevole ritardo”. E’ quanto scrivono glideldellain una relazione preliminare. Parole, riportate dal quotidiano La Repubblica, che rischiano di trasformarsi in un atto d’accusa sulla gestione della crisida parte della Regione Lombardia, responsabile di non avere “applicato in maniera tempestiva le misure” per difendere gli anziani ospiti nelle case di cura.Glievidenziano come “Le azioni di contenimento indicate daldellanon sono state applicate in ...