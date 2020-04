Coronavirus, Iran: superate le 5mila vittime. In Corea del Sud si ammalano di nuovo 163 guariti. Negli Usa quasi 4 mila morti in un giorno (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono 2.259.317 i casi confermati da Coronavirus nel mondo. Il numero dei decessi ha raggiunto quota 154.694, secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito dall’epidemia con 706.779 persone infette e 37.079 vittime. A seguire la Spagna con 190.839 contagi totali e l’Italia che è arrivata a 172.434. Iran EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Tajrish bazaar, Tehran, Iran, 10 aprile 2020Il numero di morti provocati dal Coronavirus in Iran ha superato la soglia dei 5.000. A renderlo noto è il Ministero della Sanità, precisando che i decessi nel Paese hanno raggiunto quota 5.031, con un aumento di 73 vittime registrate nelle ultime 24 ore. Allo stesso tempo, sono stati registrati anche 1.374 nuovi casi, che ... Leggi su open.online Coronavirus : in Iran superati i 5mila morti - ma i decessi sono in calo

Coronavirus - la Spagna supera i 20mila morti. Negli Usa 37mila vittime. In Iran finisce il lockdown - Africa senza ventilatori e posti in terapia intensiva

CORONAVIRUS USA - 36MILA MORTI - 706MILA CASI/ Trump “A breve 29 stati riapriranno” (Di sabato 18 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono 2.259.317 i casi confermati danel mondo. Il numero dei decessi ha raggiunto quota 154.694, secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito dall’epidemia con 706.779 persone infette e 37.079. A seguire la Spagna con 190.839 contagi totali e l’Italia che è arrivata a 172.434.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Tajrish bazaar, Tehran,, 10 aprile 2020Il numero di morti provocati dalinha superato la soglia dei 5.000. A renderlo noto è il Ministero della Sanità, precisando che i decessi nel Paese hanno raggiunto quota 5.031, con un aumento di 73registrate nelle ultime 24 ore. Allo stesso tempo, sono stati registrati anche 1.374 nuovi casi, che ...

fattoquotidiano : Coronavirus, la Spagna supera i 20mila morti. Negli Usa 37mila vittime. In Iran finisce il lockdown, Africa senza v… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Coronavirus, dall’Iran all’Indonesia, la paura per il Ramadan scuote il mondo islamico [di MARCO AN… - stanzaselvaggia : Anno 2020. Gennaio: conflitto Iran/Stati Uniti. #Coronavirus in Cina. Eruzione del vulcano Taal, terremoto in Turc… - PaolaTacconi : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la Spagna supera i 20mila morti. Negli Usa 37mila vittime. In Iran finisce il lockdown, Africa senza vent… - angelicarenzi : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la Spagna supera i 20mila morti. Negli Usa 37mila vittime. In Iran finisce il lockdown, Africa senza vent… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Iran Coronavirus: Iran, superati 5.000 morti - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus: Iran, 73 decessi nelle ultime 24 ore

Un rapporto parlamentare pubblicato all'inizio di questa settimana afferma che il bilancio delle vittime del coronavirus potrebbe essere quasi il doppio delle cifre annunciate dal ministero della ...

C’era una volta il multilaterialismo: l’Oms sotto attacco

Il nuovo coronavirus ha colto la comunità internazionale nel culmine di patologie pregresse ... Abbiamo visto sanzioni ancora più dure contro l’Iran, il G7 praticamente disabilitato, il G20 ridotto a ...

Un rapporto parlamentare pubblicato all'inizio di questa settimana afferma che il bilancio delle vittime del coronavirus potrebbe essere quasi il doppio delle cifre annunciate dal ministero della ...Il nuovo coronavirus ha colto la comunità internazionale nel culmine di patologie pregresse ... Abbiamo visto sanzioni ancora più dure contro l’Iran, il G7 praticamente disabilitato, il G20 ridotto a ...