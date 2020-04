Coronavirus | ipotesi riapertura bar e ristoranti | ecco da quando

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 aprile 2020) La prossimadelle attività commerciali pone grandi interrogativi sulla sicurezza sia di chi lavora sia di chi ricomincerà a frequentare gli spazi pubblici: come sarà possibile evitare gli assembramenti? Come gestire al meglio i flussi e rendere evidenti le azioni che si possono compiere nello spazio? Il 4 maggio potrebbero riaprire, seppur con tutta una serie di limitazioni e divieti, anche bar,e parchi. L’, secondo quanto apprende l’ANSA, è sul tavolo degli esperti che dovranno fornire al governo le linee guida per ladel paese. Si tratta di una valutazione in corso, fermo restando che le scelte spetteranno al governo anche sulla base dei dati epidemiologici che si registreranno nelle prossime settimane.Per quanto riguarda bar e, l’indicazione sarebbe ...