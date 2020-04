Coronavirus, “in Usa tamponi in ritardo a causa della contaminazione nei laboratori di ricerca” (Di sabato 18 aprile 2020) Tra i problemi in cima alla lista negli Stati Uniti nella gestione dell’epidemia Coronavirus, c’erano i tamponi. Pochi, insufficienti, arrivati con troppo ritardo. E oggi il Washington Post rivela che i primi kit americani per individuare il contagio erano difettosi per un problema di contaminazione legato alla violazione degli standard di produzione da parte dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) nel laboratorio centrale di Atlanta. Il quotidiano, che cita fonti scientifiche e governative, spiega che dopo la scoperta, i Cdc, massima agenzia sanitaria del Paese, impiegarono oltre un mese per risolvere il problema causando un ritardo nella capacità di effettuare i test. Secondo le fonti scientifiche citate dal Post, la violazione degli standard di produzione da parte dei laboratori di ricerca federale di Atlanta ha avuto come risultato la ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - “in Africa i morti potrebbero arrivare a 300mila”. Fmi e Banca Mondiale : “Altri 44 miliardi per combattere la pandemia”

Coronavirus - “in Africa i morti potrebbero essere 300mila”. Fmi e Banca Mondiale : “Altri 44 miliardi per combattere la pandemia”

Coronavirus - Enrico Letta su La7 : “In Ue il voto diviso degli europarlamentari italiani è stato irresponsabile e devastante” (Di sabato 18 aprile 2020) Tra i problemi in cima alla lista negli Stati Uniti nella gestione dell’epidemia, c’erano i. Pochi, insufficienti, arrivati con troppo. E oggi il Washington Post rivela che i primi kit americani per individuare il contagio erano difettosi per un problema dilegato alla violazione degli standard di produzione da parte dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) nelo centrale di Atlanta. Il quotidiano, che cita fonti scientifiche e governative, spiega che dopo la scoperta, i Cdc, massima agenzia sanitaria del Paese, impiegarono oltre un mese per risolvere il problemando unnella capacità di effettuare i test. Secondo le fonti scientifiche citate dal Post, la violazione degli standard di produzione da parte deidi ricerca federale di Atlanta ha avuto come risultato la ...

VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: se dovessimo avere una fuga in avanti da parte di regioni che hanno ancora un elevato livello di co… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 107.771 • Deceduti: 23.227 (+482, +2,1%) • Dimessi/Gu… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.962 • Deceduti: 22.745 (+575, +2,6%) • Dimessi/Gu… - gabrypez1 : RT @QSanit: #Coronavirus. Al #Nord l’epidemia non molla. In Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte i 3/4 dei nuovi casi in tutta Ital… - Carlo_A_Macc : RT @comunerimini: Occhi volanti per i controlli della Polizia Locale: in volo due droni sulle spiagge e sui parchi pubblici per il rispetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “in Coronavirus, Boris Johnson dimesso dalla terapia intensiva Corriere della Sera