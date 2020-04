Coronavirus, in Toscana il decalogo anti-contagio per la fase 2 nei luoghi di lavoro (Di sabato 18 aprile 2020) La Regione Toscana si prepara alla riapertura delle attività che verrà decisa dal governo, alzando l’asticella delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro per ridurre il rischio di contagi. E, con una lettera, chiede al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di far presto per permettere al settore più vocato all’export di ripartire immediatamente ed evitare che l’economia Toscana rischi una recessione da cui non si possa più risollevare. Le nuove raccomandazioni e prescrizioni, contenute nell’ordinanza del presidente della Regione, Enrico Rossi, firmata oggi, la n. 38, riguardano sia le attività già aperte (esclusi ambienti sanitari, cantieri ed aziende dei servizi pubblici locali, per cui vale il protocollo condiviso il 14 marzo) sia le attività che dovranno riaprire. Per il presidente della Toscana ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Toscana distribuisce mascherine gratuite in farmacia e supermercati da lunedì. Basta codice fiscale o tessera sanitaria

Borrelli - coronavirus : ultimo rapporto giornaliero - la Toscana sale al quinto posto per contagi

