Coronavirus, in Sicilia anche oggi il 98,2% dei tamponi è NEGATIVO: continuano a svuotarsi gli Ospedali [DATI] (Di sabato 18 aprile 2020) Dati estremamente positivi anche oggi dalla Regione Sicilia, che ha battuto nelle ultime 24 ore il nuovo record di tamponi effettuati in un solo giorno: sono stati ben 2.543, e i nuovi casi di positività accertata al Coronavirus sono stati soltanto 47. La percentuale dei positivi sui tamponi è dell’1,8%: significa che il 98,2% dei tamponi effettuati è risultato NEGATIVO. Dall’inizio dell’epidemia in Sicilia sono stati accertati 2.672 casi di persone contagiate, a fronte di 47.715 tamponi effettuati: appena il 5,5% dei controllati è risultato positivo, la percentuale più bassa d’Italia dopo quella della Calabria. In Sicilia i morti sono 196, i guariti 305, quindi le persone attualmente ammalate sono 2.171. Di questi, soltanto 42 sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva dell’isola, meno del 2% del totale, ... Leggi su meteoweb.eu **Coronavirus : Sicilia - 2.171 positivi e 305 guariti**

