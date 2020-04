Coronavirus in Italia e nel mondo | ultime notizie su contagi oggi

(Di sabato 18 aprile 2020) In vista della fase2 la task force dei tecnici studia riaperture differenziate per macro aree a seconda della diffusione delo, con un monitoraggio dopo 15 giorni. Ricciardi (Oms) avverte: seconda ondata epidemica è certa

borghi_claudio : @ManlioDS @Mov5Stelle @matteosalvinimi @LegaSalvini @forza_italia @berlusconi Ma il fatto che quegli eurobond erano… - Agenzia_Ansa : Nonna d'Italia più forte del #virus. Ha sconfitto la spagnola, quando era una bambina, e ora dice di non temere il… - ilpost : Il Veneto, la regione che ha contenuto meglio il coronavirus in Italia, aveva cominciato ad attrezzarsi già a genna… - rpiccolo1998 : RT @Emergenza24: [17.04-21:30] #Italia incompleti i dati forniti alle 18:00 dal DPC. Mancava il #Piemonte. Questi si dati aggiornati. #coro… - vihysaz2zw : #ue #lega #fi quelli che continuano a giocare con la vita degli italiani. #sciacalli #primailpartito -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Lo dice Aldo Patriciello, parlamentare europeo di Fi e membro del gruppo Ppe, al termine della votazione con cui il Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria, ha dato il via libera al pacchetto ...Se l'Italia utilizzasse le Pandemic Credit Lines del Mes ... "Credo che la discussione" nel Consiglio Europeo "verterà su come organizzare il piano di ricostruzione" dopo la crisi da Covid-19, "quale ...