Coronavirus in Italia | aggiornamenti dalle Regioni | DATI e bollettini di oggi

(Di sabato 18 aprile 2020) Di seguito gli ultimisui casi diin: le informazioni Regione per Regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale18 aprile 2020. In Alto Adige il numero dei decessi torna a crescere. Nelle ultime 24 ore sono morte 7 persone infette da Covid-19, cinque in ospedale e due in casa di riposo. Il dato totale di decessi dall’inizio della pandemia e’ pari a 239. Stabile e’ la crescita dei nuovi pazienti positivi, 29 in piu’ rispetto a ieri su 1.190 tamponi esaminati per un dato complessivo di 2.325 (238 fanno parte del comparto sanitario). Dal 9 aprile piu’ che dimezzate le persone ricoverate in terapie intensiva passate da 47 a 21. Resta costante il numero dei ricoverati, 222, nei sette ospedali altoatesini e presso la base dell’Esercito attrezzata a Colle Isarco. Il totale dei guariti ...