Coronavirus, in Germania oltre 3.600 casi in 24 ore (Di sabato 18 aprile 2020) Berlino, 18 apr. (Adnkronos) – Sono 3.609 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore. Questi i dati del Robert Koch Insitut, che monitora l’andamento dei contagi da Covid-19 in Germania. In totale, secondo il Rki il totale dei casi confermati in Germania è di 137.439. Sono invece 242, afferma, le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore dopo aver contratto l’infezione. In totale, è quindi salito a 4.110 il numero delle vittime.L'articolo Coronavirus, in Germania oltre 3.600 casi in 24 ore CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. 3.609 nuovi casi in Germania nelle ultime 24 ore

NUMERI CORONAVIRUS/ Germania e Cina - chi vincerà la partita dei “bari”?

Coronavirus - Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove) : “Ecco perché Italia e Germania hanno reagito diversamente all’emergenza” (Di sabato 18 aprile 2020) Berlino, 18 apr. (Adnkronos) – Sono 3.609 i nuovidiregistrati innelle ultime 24 ore. Questi i dati del Robert Koch Insitut, che monitora l’andamento dei contagi da Covid-19 in. In totale, secondo il Rki il totale deiconfermati inè di 137.439. Sono invece 242, afferma, le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore dopo aver contratto l’infezione. In totale, è quindi salito a 4.110 il numero delle vittime.L'articolo, in3.600in 24 ore CalcioWeb.

DPCgov : #Coronavirus #16aprile Rientra oggi in Italia il primo dei pazienti trasferiti in Germania grazie alla CROSS, la ce… - Linkiesta : I cinque Stati in testa sono Israele, Germania, Corea del Sud, Australia e Cina. Nella classifica europea, l'Italia… - LaStampa : Coronavirus in Germania, uno zoo lancia l’allarme: siamo senza cibo, potremmo dover uccidere alcuni animali per nut… - rosarioT1970 : RT @StefanoDeloren1: Coronavirus, ministro della Sanità: 'In Germania la situazione è sotto controllo' - otomiranda : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, superate 150mila vittime. In Germania oltre 3600 casi, riapre il Texas [aggiornamento delle 08:39] h… -