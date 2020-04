Coronavirus, in Florida picco di casi ma riaprono le spiagge: subito prese d’assalto [FOTO] (Di domenica 19 aprile 2020) La Florida ha annunciato la revoca di alcune restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Coronavirus. Il governatore Ron De Santis in particolare ha autorizzato la riapertura delle spiagge con immediato effetto di lunghe file per accedere agli arenili, centinaia di persone in bicicletta, a fare jogging, surf, nuotare. Le autorità hanno autorizzato i residenti a recarsi sulla spiaggia per fare surf o camminare, continuando però a vietare di rimanere sdraiati a prendere il sole o riunirsi in gruppo. “Se oggi pensate di andare in spiaggia, per favore mantenere una distanza di almeno 1,8 metri dalle altre persone”, hanno scritto su Twitter. La CNN ha mostrato immagini di chilometri di spiaggia presi d’assalto dagli abitanti della Florida, facendo notare che “non c’è molto distanziamento sociale” tra la gente in ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus – Spagna - 20mila morti : Sanchez proroga misure fino al 9 maggio ma dal 27 aprile i bimbi possono uscire. In Europa 100mila vittime - negli Usa 36mila. Florida : picco di casi - ma spiagge affollate

Coronavirus - italiani bloccati in Florida : Farnesina organizza un volo per riportare a casa i ragazzi licenziati da Disney (Di domenica 19 aprile 2020) Laha annunciato la revoca di alcune restrizioni imposte per il contenimento del contagio da. Il governatore Ron De Santis in particolare ha autorizzato la riapertura dellecon immediato effetto di lunghe file per accedere agli arenili, centinaia di persone in bicicletta, a fare jogging, surf, nuotare. Le autorità hanno autorizzato i residenti a recarsi sulla spiaggia per fare surf o camminare, continuando però a vietare di rimanere sdraiati a prendere il sole o riunirsi in gruppo. “Se oggi pensate di andare in spiaggia, per favore mantenere una distanza di almeno 1,8 metri dalle altre persone”, hanno scritto su Twitter. La CNN ha mostrato immagini di chilometri di spiaggia presi d’assalto dagli abitanti della, facendo notare che “non c’è molto distanziamento sociale” tra la gente in ...

Coronavirus, la Cina ha rivisto, a sorpresa, i conti dell'epidemia, conti che fin dall'inizio hanno sollevato perplessità in Occidente: la città di Wuhan, ...

Jacksonville, Florida, riapre le sue spiagge al pubblico dopo quasi un mese di stop per il coronavirus ed è subito emergenza. Migliaia di persone oggi si sono riversate sui litorali riaperti dalle ...

Coronavirus, la Cina ha rivisto, a sorpresa, i conti dell'epidemia, conti che fin dall'inizio hanno sollevato perplessità in Occidente: la città di Wuhan, ...Jacksonville, Florida, riapre le sue spiagge al pubblico dopo quasi un mese di stop per il coronavirus ed è subito emergenza. Migliaia di persone oggi si sono riversate sui litorali riaperti dalle ...