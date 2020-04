Coronavirus, in Corea del Sud si ammalano di nuovo 163 guariti. Negli Usa quasi 4 mila morti in un giorno, oltre 154 mila vittime nel mondo (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono 2.249.662 i casi confermati da Coronavirus nel mondo. Il numero dei decessi ha raggiunto quota 154.254. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito dall’epidemia con 706.779 persone infette e 37.079 vittime. A seguire la Spagna con 190.839 contagi totali e l’Italia che è arrivata a 172.434. Corea del Sud In Corea del Sud 163 persone che erano riuscite a sconfiggere il Coronavirus, guarendo completamente, si sono riammalate: i funzionari sanitari del Paese stanno cercando di risolvere questo mistero e la stessa cosa sta succedendo in Cina. Secondo il Centro sudCoreano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc), che ha diffuso questi dati, la percentuale delle persone che risultano di nuovo positive dopo essere guarite è bassa, circa il 2,1%, ma ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Di nuovo ammalati 183 pazienti che erano guariti in Corea del Sud

