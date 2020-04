Coronavirus | in Calabria oggi boom di tamponi | il 98 | 3% è NEGATIVO Altri 7 guariti

(Di sabato 18 aprile 2020) Ancora una volta buone notizie dai dati ufficiali appena forniti dalla Regione: sono soltanto 20 i casi positivi dirilevatiin, su ben 1.137effettuati (nuovo record assoluto giornaliero): appena l’1,7% dei controllati è risultato positivo al test, mentre il 98,3% è risultato, confermando per l’ennesima volta che il virus non sta circolando in. Il considerevole aumento del numero di, mai così tanti come, e la conferma di una percentuale di positivi molto molto bassa, ribadisce ancora una volta quanto la Regione più meridionale dell’Italia peninsulare sia soltanto sfiorata da questa pandemia. I 20 nuovi casi sono così suddivisi: 18 in Provincia di Cosenza, 2 in Provincia di Catanzaro. Da ormai una settimana, i nuovi casi sono quasi tutti concentrati a ...

Cosenza: 40 in reparto; 3 in rianimazione; 290 in isolamento domiciliare; 29 guariti; 21 deceduti – Reggio Calabria: 33 in reparto; 2 in rianimazione; 162 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 ...Facile capire che dove il nuovo coronavirus si è diffuso di più le restrizioni rimarranno più rigide e per più tempo, viceversa, dove si è diffuso meno si potrà procedere a un alleggerimento più ...