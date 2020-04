Coronavirus | “il vaccino è una follia | non ci sarà mai” | le teorie dei medici no-vax

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020) “Non può esistere unper un virus che non dà immunità come il Sars-CoV-2, e che ha anche l’aggravante di mutare velocemente. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri non sa di cosa parla. Questa malattia non è vaccinabile”. Per un attimo alza la voce Stefano Montanari, noto per le sue dure prese di posizione sui vaccini. Raggiunto al telefono dall’Adnkronos, si definisce “lo scienziato più grande del mondo. Anzi quella è mia moglie”, aggiunge e le passa la cornetta. La consorte, Antonietta Gatti, ha la sua stessa visione: “Qualcuno ha già detto che c’è un ceppo di Wuhan, un ceppo italiano, che è a sua volta diverso da quello tedesco. In più leggo che è già mutato, qualcuno in letteratura ha detto che muta ogni 6 mesi. Quindi fare un ...